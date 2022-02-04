Глава Ростуризма Догузова рассказала о ситуации с ценами на курортах в России

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в 2022 году такого подъёма цен, который наблюдался в России ранее из-за закрытия границ, не будет.

«Такого роста цен не будет, потому что у нас открыты основные массовые выездные направления — Турция, Египет, Кипр. Поэтому столь явного перегрева рынка, который сложился летом 2020-го и в меньшей степени в 2021 году, уже объективно быть не может», — отметила Догузова в интервью «Известиям».

В то же время она добавила, что ближе к высокому сезону не только в России, но и во всём мире цены повышаются из-за роста спроса.

Догузова также напомнила о первых итогах программы туристического кешбэка, стартовавшей 18 января. По словам главы Ростуризма, к настоящему времени программой воспользовались 200 тыс. человек.

«Они приобрели туров или проживание в отелях на 5 млрд рублей. В виде кешбэка туристам уже вернулся 1 млрд рублей», — сказала она.

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