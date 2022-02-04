Аналитики рассказали о выгодных турнаправлениях по случаю Дня всех влюблённых

Специалисты сервиса Ozon Travel рассказали, куда россияне могут отправиться в романтическое путешествие по случаю Дня всех влюблённых, который отмечают 14 февраля.

Как пишет «Газета.Ru», одним из таких направлений может стать Мурманск — в его окрестностях всё ещё можно наблюдать северное сияние.

Для любителей горнолыжного спорта работают курорты Кировска. Также можно отправиться в Калининград, чтобы посетить Домский собор на острове Канта.

В зимней Тюмени можно поплавать в термальных бассейнах под открытым небом.

Из заграничных направлений специалисты предлагают российским туристам Мальдивы, Доминикану и Дубай.

Ранее «Янтарный край» сообщал, какие российские регионы стали самыми популярными для отдыха предстоящей весной.