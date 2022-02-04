Аналитики рассказали о выгодных турнаправлениях по случаю Дня всех влюблённых
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Как пишет «Газета.Ru», одним из таких направлений может стать Мурманск — в его окрестностях всё ещё можно наблюдать северное сияние.
Для любителей горнолыжного спорта работают курорты Кировска. Также можно отправиться в Калининград, чтобы посетить Домский собор на острове Канта.
В зимней Тюмени можно поплавать в термальных бассейнах под открытым небом.
Из заграничных направлений специалисты предлагают российским туристам Мальдивы, Доминикану и Дубай.
Ранее «Янтарный край» сообщал, какие российские регионы стали самыми популярными для отдыха предстоящей весной.