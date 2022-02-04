В Кузбассе выявили более 1350 случаев COVID-19 за минувшие сутки

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За минувшие сутки прирост инфицированных коронавирусом в Кузбассе составил более 1350 случаев, следует из сообщения правительства региона.

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1 352 случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.

Девять пациентов с COVID-19 скончались, 329 человек выздоровели.

В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 13 167 человек.

Минздрав России ранее зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира.

Отмечается, что лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 мг.

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