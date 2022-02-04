В Кузбассе выявили более 1350 случаев COVID-19 за минувшие сутки
«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 1 352 случая заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.
Девять пациентов с COVID-19 скончались, 329 человек выздоровели.
В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 13 167 человек.
Минздрав России ранее зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира.
Отмечается, что лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 мг.