Власти Камчатки пригласили Лукашенко покататься на лыжах и побывать на вулкане

В правительстве Камчатского края пригласили президента Белоруссии Александра Лукашенко побывать на вулкане и покататься на лыжах в ответ на заявление лидера республики о желании посетить российский Дальний Восток.

«Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время... Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить, слетать в Долину гейзеров и на Курильское озеро», — цитирует РИА Новости сообщение администрации региона.

Как сообщает БЕЛТА, ранее в ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Лукашенко выразил желание посетить Туву и Дальний Восток.

Президент Белоруссии сравнил Камчатку и Сахалин с космосом и назвал эти места сказочными.

На прошлой неделе глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента России Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодёжный форум «Экосистема» в регионе, глава государства принял приглашение.