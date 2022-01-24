Путин принял приглашение губернатора Камчатки Солодова посетить регион

Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента России Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодёжный форум «Экосистема» в регионе, глава государства принял приглашение.

«Мы проводим всероссийский молодёжный форум «Экосистема»... Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой», — обратился Солодов к президенту в рамках рабочей встречи.

В ответ на приглашение Путин отметил, что давно не был в регионе.

«Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием», — сказал российский лидер.

В ходе разговора Солодов также рассказал, что ситуация с коронавирусом в Камчатском крае стабильная.