Юрист Бородин предложил разработать единый реестр треш-стримеров

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил разработать единый реестр треш-стримеров.

«Когда они понимают, что подняли хайп, то сами себя уже не контролируют: они входят в этот кураж, понимают, что находятся в прямом эфире. Таким образом они поднимают себе просмотры, подписчиков, лайки. Таких товарищей нужно ставить на контроль», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает Бородин, за такими блогерами нужен контроль со стороны участковых, соцслужб.

Ранее сообщалось, что блогер Эдвард Бил полностью признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде.