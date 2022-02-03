Юрист Бородин предложил разработать единый реестр треш-стримеров
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«Когда они понимают, что подняли хайп, то сами себя уже не контролируют: они входят в этот кураж, понимают, что находятся в прямом эфире. Таким образом они поднимают себе просмотры, подписчиков, лайки. Таких товарищей нужно ставить на контроль», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как считает Бородин, за такими блогерами нужен контроль со стороны участковых, соцслужб.
Ранее сообщалось, что блогер Эдвард Бил полностью признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде.