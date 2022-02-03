Сенатор Пушков заявил, что сотрудники Deutsche Welle могут работать журналистами в России

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Несмотря на введённые в отношении медиакомпании Deutsche Welle меры, её сотрудники смогут работать журналистами на территории России. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор Пушков заявил, что сотрудники Deutsche Welle могут работать журналистами в России
  • РИА Новости

«Речь идёт только о функционировании бюро и, соответственно, всех тех, кто в нём занят, то есть они лишаются аккредитации. Но это не значит, что эти люди лишаются возможности заниматься журналистской деятельностью. Насколько я могу понять, в объявленных МИД России мерах не идёт речи о запрете на профессию (для сотрудников российского бюро Deutsche Welle. — RT), вообще мы такого не практикуем», — цитирует Пушкова ТАСС.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании. Также представителям структур, причастных к блокировке вещания телеканала RT DE, запретят въезд в Россию.

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