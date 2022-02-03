Путин назвал необоснованным возбуждение дел после погашения налоговой задолженности
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«Всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла. Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве?» — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».
По его мнению, возникающие в этой связи проблемы могут затронуть как нарушителя, так и трудовой коллектив предприятия.
В декабре Путин подписал закон, который запрещает списывать в счёт долга социальные выплаты, которые назначаются людям по решению российского правительства или президента России.