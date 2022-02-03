Путин назвал необоснованным возбуждение дел после погашения налоговой задолженности

Президент России Владимир Путин назвал необоснованным возбуждение уголовных дел после погашения гражданином налоговой задолженности.

«Всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла. Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве?» — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

По его мнению, возникающие в этой связи проблемы могут затронуть как нарушителя, так и трудовой коллектив предприятия.

В декабре Путин подписал закон, который запрещает списывать в счёт долга социальные выплаты, которые назначаются людям по решению российского правительства или президента России.