Путин назвал необоснованным возбуждение дел после погашения налоговой задолженности

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Президент России Владимир Путин назвал необоснованным возбуждение уголовных дел после погашения гражданином налоговой задолженности.
Путин назвал необоснованным возбуждение дел после погашения налоговой задолженности
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Всегда исходил из того, что это само собой разумеется, это в рамках здравого смысла. Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать уголовное дело и преследовать людей, создавая проблемы на производстве?» — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

По его мнению, возникающие в этой связи проблемы могут затронуть как нарушителя, так и трудовой коллектив предприятия.

В декабре Путин подписал закон, который запрещает списывать в счёт долга социальные выплаты, которые назначаются людям по решению российского правительства или президента России.

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