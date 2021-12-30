Путин подписал закон о запрете списаний соцвыплат за долги

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает списывать в счёт долга социальные выплаты, которые назначаются людям по решению российского правительства или президента России.
Путин подписал закон о запрете списаний соцвыплат за долги
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие списания в счёт долга не могут осуществляться без согласия должника.

Также должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.

В августе Путин предложил изменить закон, запретив автоматически списывать средства из социальных выплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.

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