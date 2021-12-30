Путин подписал закон о запрете списаний соцвыплат за долги
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что соответствующие списания в счёт долга не могут осуществляться без согласия должника.
Также должнику предоставляется право обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении заработной платы и иных ежемесячных доходов в размере прожиточного минимума.
В августе Путин предложил изменить закон, запретив автоматически списывать средства из социальных выплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства.