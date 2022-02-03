Путин заявил о возможности списания части бюджетного долга российских регионов

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Президент России Владимир Путин заявил о возможности списания части бюджетного долга российских регионов при направлении ими средств на поддержку инвестиционной деятельности.
Путин заявил о возможности списания части бюджетного долга российских регионов
  • РИА Новости

«Можно было бы списывать регионам вот эту часть долга, которую они должны вернуть федерации, если направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности», — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

По его словам, с эффективностью введения данной меры в России согласен министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы с ним обсуждали этот вопрос. Это возможно, это тоже, на наш взгляд, достаточно эффективная мера»,  — сообщил Путин.

В октябре замминистра финансов России Леонид Горнин заявил, что уровень государственного долга российских регионов составляет 2,6 трлн рублей. 

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