Президент России Владимир Путин заявил о возможности списания части бюджетного долга российских регионов при направлении ими средств на поддержку инвестиционной деятельности.

«Можно было бы списывать регионам вот эту часть долга, которую они должны вернуть федерации, если направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности», — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

По его словам, с эффективностью введения данной меры в России согласен министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы с ним обсуждали этот вопрос. Это возможно, это тоже, на наш взгляд, достаточно эффективная мера», — сообщил Путин.

В октябре замминистра финансов России Леонид Горнин заявил, что уровень государственного долга российских регионов составляет 2,6 трлн рублей.