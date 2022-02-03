Член ОП Данюк назвал правильной и логичной реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT введение ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
Член ОП Данюк назвал правильной и логичной реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE
  • РИА Новости

Данюк подчеркнул, что поддерживает подобные ответные меры.

«Я считаю, что нужно не останавливаться. Дело в том, что у нас есть большое количество европейских СМИ, которые, во-первых, спокойно работают на территории нашей страны, освещая ситуацию в абсолютно ангажированном ключе. Во-вторых, есть большое количество других примеров, когда наши компании, в том числе RT, в том числе Sputnik подвергаются всевозможным санкциям, ущемлениям», — пояснил эксперт.

По его мнению, реакция со стороны МИД «правильная и абсолютно логичная».

Он добавил, что российская сторона надеялась на то, что немецкие власти разберутся в сложившейся ситуации.

Специалист подчеркнул, что со стороны RT DE не было нарушения законодательства. 

«Но мы видим, что, к сожалению, в Европе очень боятся альтернативной точки зрения, (именно альтернативной, а не ангажированной, это очень важно). Конечно, очень жаль, что Германия идёт по пути цензуры, по пути запрета и по пути фактически не просто ущемления свободы слова, а запрета на свободный доступ к информации», — заключил член Общественной палаты.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила за ответные меры в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом вещания RT DE.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании,  прекращено её спутниковое и иное вещание.

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