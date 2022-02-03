Ремонтник погиб в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье

Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, работавший на ней человек погиб, ещё двое пострадали.

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РИА Новости