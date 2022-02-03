Ремонтник погиб в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Грузовик на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, работавший на ней человек погиб, ещё двое пострадали.
Ремонтник погиб в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Отмечается, что ДТП произошло в городском округе Дмитров.

Водитель грузовика Scania совершил наезд на автовышку Isuzu, с помощью которой велись ремонтные работы.

«В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало», — цитирует РИА Новости ГУ МВД по Московской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области погибли два человека, ещё трое получили различные травмы.

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