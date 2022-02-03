Ремонтник погиб в результате ДТП с грузовиком в Подмосковье
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- РИА Новости
Отмечается, что ДТП произошло в городском округе Дмитров.
Водитель грузовика Scania совершил наезд на автовышку Isuzu, с помощью которой велись ремонтные работы.
«В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало», — цитирует РИА Новости ГУ МВД по Московской области.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области погибли два человека, ещё трое получили различные травмы.