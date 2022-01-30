Два человека погибли в результате ДТП в Самарской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Самарской области погибли два человека, ещё трое получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Авария произошла вечером 30 января на 43-м км автомобильной дороги федерального значения Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград. «В результате ДТП погибли два человека, пострадали три человека, в том числе двое детей», — приводит ТАСС сообщение. По предварительным данным, водитель Audi A5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora. Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Великолукском районе Псковской области пострадали четыре человека.