Песков объяснил, что Путин не всегда носит маску благодаря исчерпывающим мерам безопасности

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Вокруг президента России Владимира Путина всегда принимаются меры предосторожности в свете пандемии коронавируса, поэтому иногда глава государства не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности.
Песков объяснил, что Путин не всегда носит маску благодаря исчерпывающим мерам безопасности
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вокруг президента принимаются меры соответствующие предосторожности: те лица, которые вступают с ним в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определённые моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

В ноябре прошлого года Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

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