Песков объяснил, что Путин не всегда носит маску благодаря исчерпывающим мерам безопасности
- AP
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вокруг президента принимаются меры соответствующие предосторожности: те лица, которые вступают с ним в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определённые моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
В ноябре прошлого года Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».