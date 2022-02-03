Песков объяснил, что Путин не всегда носит маску благодаря исчерпывающим мерам безопасности

Вокруг президента России Владимира Путина всегда принимаются меры предосторожности в свете пандемии коронавируса, поэтому иногда глава государства не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вокруг президента принимаются меры соответствующие предосторожности: те лица, которые вступают с ним в контакт, они тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине. Поэтому, конечно, президент в определённые моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

В ноябре прошлого года Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».