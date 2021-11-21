Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»

Президент России Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом он сообщил во время встречи с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«По вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт», — сказал Путин.

По словам президента, самочувствие после прививки у него хорошее.

«Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально», — отметил глава государства.

12 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера сохраняются высокие титры антител после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.