Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт»
- РИА Новости
«По вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — «Спутником Лайт», — сказал Путин.
По словам президента, самочувствие после прививки у него хорошее.
«Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально», — отметил глава государства.
12 ноября пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера сохраняются высокие титры антител после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин вакцинировался от коронавируса весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля.