Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19
- © Natalia KOLESNIKOVA
- Reuters
«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной», — заявил Песков.
Он также ответил на вопрос, когда президент пройдёт ревакцинацию.
«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей», — сказал пресс-секретарь.
В Кремле подчеркнули, что безопасность президента и его здоровье являются первоочередными задачами «для тех, кто за это отвечает».
В конце октября Песков сообщал, что Путин пока не ревакцинировался от коронавируса.