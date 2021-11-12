Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Песков: у Путина сохраняются высокие титры антител после вакцинации от COVID-19
  • © Natalia KOLESNIKOVA
  • Reuters

«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной», — заявил Песков.

Он также ответил на вопрос, когда президент пройдёт ревакцинацию.

«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей», — сказал пресс-секретарь.

В Кремле подчеркнули, что безопасность президента и его здоровье являются первоочередными задачами «для тех, кто за это отвечает».

В конце октября Песков сообщал, что Путин пока не ревакцинировался от коронавируса.

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