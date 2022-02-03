Тральщики СФ провели стрельбы в акватории Баренцева моря

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Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на полигонах Баренцева моря.
Тральщики СФ провели стрельбы в акватории Баренцева моря
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии отразили атаку средств воздушного нападения и катеров условного противника, а также уничтожили макеты плавающих мин.

После выполнения стрельб экипаж тральщика «Соловецкий юнга» направился в Мотовский залив, где провёл учебное траление мин.

Моряки базового тральщика «Ельня» отработали учения по противоподводно-диверсионной обороне корабля при якорной стоянке на незащищённом рейде возле острова Кильдин в Баренцевом море.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели боевые манёвры на полигоне Аданак в Дагестане.

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