В Москве назвали объём выданных по «Семейной ипотеке» кредитов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что общий объём кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2021 году достиг 65,4 млрд рублей, а площадь жилья, на приобретение которого выданы кредиты, составила 580 тыс. кв. м.

Об этом информирует НСН.

«Московские семьи с одним ребёнком активно используют возможность получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека». С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем. Они получили 3,2 тыс. кредитов — 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году. Семьи с двумя детьми получили 4,3 тыс. кредитов — 44% от их количества. На семьи с тремя детьми пришлось 18% кредитов — 1,8 тыс. Всего средства по программе льготного кредитования получили 9,8 тыс. семей», — сказал Ефимов.

По его словам, на Москву приходится почти 22% от объёма выданных в России семейных ипотечных кредитов.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News дала советы по рефинансированию ипотечных кредитов.