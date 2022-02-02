Аналитики CloudPayments рассказали о покупках россиян в «киберпонедельник»

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Аналитики сервиса CloudPayments рассказали о покупках россиян в «киберпонедельник» — 31 января.
Аналитики CloudPayments рассказали о покупках россиян в «киберпонедельник»
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Об этом сообщает Life.ru.

По данным экспертов, в рамках акции лидируют образовательные услуги. В данном сегменте средний чек покупки — 3213 рублей, что на 11% больше, чем неделей ранее.

За неделю выросло и число онлайн-транзакций — на 58%, а также оборот — на 75%.

Далее следует спрос на одежду. Средний чек 31 января достиг 7356 рублей. Онлайн-оборот вырос на 22%, число онлайн-транзакций — на 17%.

Популярностью пользовалась и электроника. Сумма средней онлайн-покупки в «киберпонедельник» составила 4735 рублей, что на 16% ниже среднего чека неделей ранее. Количество транзакций при этом выросло на 28%, оборот онлайн — на 7%.

В список популярных товаров также попали обувь и косметика.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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