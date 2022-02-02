Психолог Ланг дал советы по выходу из «дня сурка»

Психолог Сергей Ланг дал советы по выходу из состояния скуки и застоя — «дня сурка».

«С чего нужно начать менять свою жизнь для того, чтобы произошли перемены и этого «дня сурка» не было? Первое, с чего я начинаю свою работу, — это с того, что предлагаю составить план своей жизни. То есть взять дневник наблюдений и конкретно написать, как проходит ваш день», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, далее нужно написать желаемые цели и события, перемены в жизни, которые хочет человек, а затем желательно ответить себе по каждому из пунктов, что нужно для их реализации.

«Конечно, это только начальный путь, но если составить хотя бы вот такой приблизительный шаблон, я уверен, можно найти ответы на многие вопросы, и у вас появятся маленькие подсказки для дальнейших действий», — уточнил Ланг.

Как отметил психолог, главная проблема — в том, что люди ждут перемен извне, но нужно понять, что только сам человек должен менять свою жизнь.

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