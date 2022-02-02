Швыдкой прокомментировал идею создания в ФРГ мемориала жертвам нацизма в СССР

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Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал идею создания в Берлине мемориала, посвящённого памяти гражданских жертв нацизма в СССР.
Швыдкой прокомментировал идею создания в ФРГ мемориала жертвам нацизма в СССР
  • РИА Новости

«Мне показалось, что у немецких коллег есть желание поставить такой монумент в память обо всех гражданских лицах, погибших во время войны», — цитирует заявление Швыдкого РИА Новости.

По его мнению, такой ход возможен, но в России бы хотели, чтобы «такой памятник был связан с Советским Союзом, которой «вынес на себе все тяготы нацистской агрессии, понёс наибольшее число жертв среди мирного населения и внёс решающий вклад в победу над нацизмом».

«Предложение Лаврова заключалось в том, чтобы это был памятник всем народам Советского Союза, которые погибли, всем жертвам войны», — сказал Швыдкой.

Он пояснил, что данный вопрос обсуждается в бундестаге.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвящённый всем гражданским жертвам нацизма в СССР.

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