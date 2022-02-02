В Крыму ввели в постоянную эксплуатацию единый номер 112

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В Крыму ввели в постоянную эксплуатацию единый номер экстренных вызовов 112.
В Крыму ввели в постоянную эксплуатацию единый номер 112
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Опытная эксплуатация велась в регионе с 2018 года.

«Прежде пришлось выстроить целую систему всех сегментов для обеспечения приёма и обработки вызовов. Сначала номер 112 начал работать исключительно в Симферополе, потом постепенно проводилось внедрение всех муниципальных образований Крыма», — заявил глава регионального ГУ МЧС России Сергей Садаклиев.

По его словам, всеми заинтересованными ведомствами проведена колоссальная работа по интеграции сервиса.

Также стало известно, что в Калининграде начал работу кол-центр по приёму вызовов по номеру 112 — дополнительное подразделение развернули на базе Центральной городской клинической больницы, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Открытие временного кол-центра потребовалось в связи с высокой нагрузкой на систему здравоохранения и эпидемиологической ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье Система-112 приняла рекордное количество вызовов на фоне распространения «омикрона».

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