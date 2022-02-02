В Москве зафиксировали 2836 случаев омикрон-варианта COVID-19

В Москве выявили 2836 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, при этом 2311 пациентов до этого не выезжали из страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

РИА Новости

«В Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — информирует ведомство. Отмечается, что 525 случаев (18,5%) завезены из других стран. Максимальное количество завозных случаев связано с поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминикану. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение последних трёх недель в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».