В Москве зафиксировали 2836 случаев омикрон-варианта COVID-19

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В Москве выявили 2836 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, при этом 2311 пациентов до этого не выезжали из страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Москве зафиксировали 2836 случаев омикрон-варианта COVID-19
  • РИА Новости

«В Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — информирует ведомство.

Отмечается, что 525 случаев (18,5%) завезены из других стран.

Максимальное количество завозных случаев связано с поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминикану.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение последних трёх недель в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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