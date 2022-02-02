В Москве зафиксировали 2836 случаев омикрон-варианта COVID-19
- РИА Новости
«В Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — информирует ведомство.
Отмечается, что 525 случаев (18,5%) завезены из других стран.
Максимальное количество завозных случаев связано с поездками в Турцию, ОАЭ, Египет и Доминикану.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в течение последних трёх недель в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».