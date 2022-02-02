Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стремительном росте числа случаев COVID-19

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В течение последних трёх недель в России наблюдается быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о стремительном росте числа случаев COVID-19
  • РИА Новости

«По итогам прошедшей четвёртой недели показатель составил 468,5 на 100 тыс. населения — это рост в два раза по сравнению с неделей раньше», — рассказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 в России обусловлен преимущественно лёгкими и средними формами течения заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по итогам минувшей недели число случаев коронавирусной инфекции в Москве выросло на 70%, госпитализаций — на 40%.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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