Экономист Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году.

«В 2022 году прогнозируется продолжение роста цен на жилую недвижимость темпами 10—15%», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, рост процентной ставки не оказывает существенного влияния на склонность к ипотечному кредитованию до тех пор, пока инфляция и темпы роста стоимости квадратного метра жилья заметно опережают плату по ипотеке.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей, а вот тем, кто только готовится взять кредит, лучше ещё раз подумать.