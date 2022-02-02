Экономист Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году

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Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году.
Экономист Ордов спрогнозировал ситуацию на рынке жилья в 2022 году
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В 2022 году прогнозируется продолжение роста цен на жилую недвижимость темпами 10—15%», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, рост процентной ставки не оказывает существенного влияния на склонность к ипотечному кредитованию до тех пор, пока инфляция и темпы роста стоимости квадратного метра жилья заметно опережают плату по ипотеке.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей, а вот тем, кто только готовится взять кредит, лучше ещё раз подумать.

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