На Мамаевом кургане в Волгограде отметили годовщину победы в Сталинградской битве
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), военнослужащие волгоградского гарнизона почтили память погибших во время Сталинградской битвы, возложив цветы на Мамаевом кургане.
«После возложения, ровно в полдень, на южном склоне главной высоты России прогремел выстрел памяти. Артиллеристы ЮВО произвели выстрел из двух орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны», — цитирует сообщение ЮВО РИА Новости.
Сталинградская битва, которую историки называют одним из самых ожесточённых и кровопролитных сражений в истории человечества, началась 17 июля 1942 года и продолжалась до 2 февраля 1943 года.
Сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
В ноябре 2021 года Минобороны России открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны».