Академик Медведев рассказал подробности о работе мозга человека

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Святослав Медведев, физиолог, академик РАН, много лет возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой, рассказал подробности о работе человеческого мозга.
Академик Медведев рассказал подробности о работе мозга человека
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«У нас постоянно работает практически весь мозг, все 10 млрд нейронов. Мы с вами разговариваем, и если конкретный нейрон не участвует в поддержании беседы, то он, например, поддерживает позу. И вы сидите, а не позволяете себе развалиться в кресле. Просто функция нейрона в данный конкретный момент не видна», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это результат подспудной деятельности мозга, который непрерывно анализирует данные, имеющиеся в распоряжении.

Как отметил Медведев, очень большая часть нейронов используется рутинным образом.

«Но без них — никуда. Сбой в их работе — прямая дорога к болезням мозга. То есть нейроны работают всё время», — добавил он.

Ранее нутрициолог Софья Литошенко дала советы по питанию для поддержания мозговой активности.

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