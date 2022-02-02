Юрист Лупу рассказал подробности о компенсациях за ОСАГО для граждан с инвалидностью

Юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу рассказал подробности о компенсациях за ОСАГО для граждан с инвалидностью.

Размер выплаты составляет 50% от уплаченной страховой премии. С 1 января 2022 года эти средства перечисляют территориальные органы ПФР на основании сведений, полученных из Федерального реестра инвалидов, о наличии медицинских показаний для покупки транспортного средства.

В беседе с Life.ru юрист отметил, что неважно, кто оплачивал приобретение автомобиля — сам владелец, другой человек или организация.

«Наличие таких медицинских показаний указывается в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА). При этом получить компенсацию можно только на одно транспортное средство в течение календарного года. Важно учесть, что льгота предоставляется только в том случае, если машиной пользовался сам инвалид, а наряду с ним не более чем два водителя, указанные в полисе ОСАГО», — заявил Лупу.

Как подчеркнул юрист, если информации о наличии инвалидности и сведений о законных представителях инвалида нет, то ПФР должен уведомить, что человек имеет право на льготу.

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