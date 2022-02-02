Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявили подвид «омикрона» BA.2
- РИА Новости
Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
«Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан», — сказала Попова.
При этом она отметила, что подвид ВА.3 на территории России не выявлен.
Также Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тыс. случаев «омикрона» в 83 регионах.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».