Глава Роспотребнадзора Попова: в России подтверждено более 15 тысяч случаев «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тыс. случаев «омикрона» в 83 регионах.

Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день в целом в стране выявлено 15 287 случаев, вызванных подтверждённым геновариантом вируса «омикрон», — заявила Попова.

Она уточнила, что случаи инфицирования зарегистрированы в 83 российских регионах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах выделить около 400 млн рублей на продолжение изучения омикрон-штамма коронавируса и других разновидностей вируса. RT ведёт трансляцию.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».