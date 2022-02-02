Глава Роспотребнадзора Попова: в России подтверждено более 15 тысяч случаев «омикрона»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тыс. случаев «омикрона» в 83 регионах.
Глава Роспотребнадзора Попова: в России подтверждено более 15 тысяч случаев «омикрона»
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день в целом в стране выявлено 15 287 случаев, вызванных подтверждённым геновариантом вируса «омикрон», — заявила Попова.

Она уточнила, что случаи инфицирования зарегистрированы в 83 российских регионах.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах выделить около 400 млн рублей на продолжение изучения омикрон-штамма коронавируса и других разновидностей вируса. RT ведёт трансляцию.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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