Мишустин рассказал о планах выделить около 400 млн рублей на изучение штаммов коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах выделить около 400 млн рублей на продолжение изучения омикрон-штамма коронавируса и других разновидностей вируса.

Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин отметил необходимость продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов.

«На проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 млн рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения «омикрона», — сказал глава правительства.

Также Мишустин сообщил, что омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России.

RT ведёт трансляцию.