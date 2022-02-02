Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-вариант зафиксировали в 177 странах

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 177 странах, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совещания координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

«Омикрон» стремительно распространяется по миру, и на сегодня это уже 177 стран», — заявила она.

По словам главы ведомства, за последние шесть недель число зарегистрированных случаев в мире выросло приблизительно в 30 раз.

Ранее Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тыс. случаев «омикрона» в 83 регионах.

ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.