Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-вариант зафиксировали в 177 странах
- РИА Новости
«Омикрон» стремительно распространяется по миру, и на сегодня это уже 177 стран», — заявила она.
По словам главы ведомства, за последние шесть недель число зарегистрированных случаев в мире выросло приблизительно в 30 раз.
Ранее Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тыс. случаев «омикрона» в 83 регионах.
ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса.