На сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 86 тысяч человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдёт с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября», — заявил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
По его словам, из подавших заявления в 2022 году 69 тыс. человек — выпускники текущего года.
Ранее директор Ломоносовской школы №5 Марина Новожилова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как учебные заведения могут помочь детям раскрыть их таланты.