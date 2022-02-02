На сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 86 тысяч человек

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На сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались свыше 86 тыс. человек. Подать заявление можно было до 1 февраля включительно.
На сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались более 86 тысяч человек
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдёт с 21 марта по 18 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября», — заявил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

По его словам, из подавших заявления в 2022 году 69 тыс. человек — выпускники текущего года.

Ранее директор Ломоносовской школы №5 Марина Новожилова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как учебные заведения могут помочь детям раскрыть их таланты.

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