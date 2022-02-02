Ушаков рассказал о поддержке КНР требований России о гарантиях безопасности

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Китай приветствует требования России о гарантиях безопасности.
Ушаков рассказал о поддержке КНР требований России о гарантиях безопасности
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности», — сказал Ушаков в преддверии визита президента России Владимира Путина в китайскую столицу.

Отмечается, что власти КНР согласны с тем, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт нанесения ущерба другой, а региональная стабильность не может поддерживаться усилением военных альянсов.

Ранее в МИД Китая заявили, что председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля намерен провести двусторонние встречи с Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

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