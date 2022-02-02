Глава СК Бастрыкин поручил доложить о конфликте инспектора ГИБДД и сотрудницы угрозыска
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«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, инцидент произошёл в ночь на 1 февраля.
В ходе конфликта девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.
В отношении 34-летнего инспектора ДПС возбудили уголовное дело.