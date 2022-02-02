После гибели человека при затоплении краболовного судна в Приморье возбудили дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели человека при затоплении краболовного судна «Акванавт» у причала в Зарубино в Приморском крае.

Об этом сообщается на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК», — говорится в сообщении.

Судно поднимают на поверхность.

Ранее стало известно, что в Приморском крае при затоплении краболовного судна «Акванавт» в порту Зарубино погиб старший механик. Капитан судна госпитализирован с переохлаждением.