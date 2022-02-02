Глава МВД Колокольцев подписал документ о необходимости вакцинации для повышения по службе

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал документ об учёте вакцинации от коронавируса сотрудников полиции при повышении по службе и премировании.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних шести месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв... 1.5. О размере разовых премий», — говорится в документе.

Ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».