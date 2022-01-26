В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов. Соответствующее постановление подписал руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале Горяева.

Ранее в Крыму вновь ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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