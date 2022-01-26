В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале Горяева.
Ранее в Крыму вновь ввели обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.