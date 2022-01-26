В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов. Соответствующее постановление подписал руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80% от общей численности следующим категориям граждан: обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет», — говорится в постановлении, опубликованном в Telegram-канале Горяева.

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