Эксперты сервиса Level.Travel назвали самые популярные направления на 23 Февраля и 8 Марта

Эксперты сервиса Level.Travel рассказали о самых популярных направлениях на 23 Февраля и 8 Марта.

Об этом сообщает газета «Известия».

Лидируют курорты Египта, которые занимают в структуре продаж туров 40 и 26% соответственно.

В топ-5 направлений на 23 Февраля также попали Турция, ОАЭ, Доминикана и курорты России.

В список популярных направлений на 8 Марта вошли Турция, курорты России, Доминикана и ОАЭ.

Отмечается, что туристы, планирующие тур на праздники, берут ещё выходные рядом с этими днями, поэтому средняя продолжительность поездок на оба праздника оценивается в семь дней.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.