Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вернулись на родину

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Россияне, осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков, после завершения судебного разбирательства вернулись в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вернулись на родину
  • © AP Photo / Eranga Jayawardena

«1 февраля граждане России А.С. Игнатенко, Н.В. Килафян и А.С. Рябов при участии посольства России в Коломбо и Международного фонда Шодиева после завершения судебного разбирательства по предъявленному им обвинению в незаконном отлове мелких объектов дикой фауны на территории Шри-Ланки вернулись на родину», — говорится в сообщении.

Ранее в посольстве России в Коломбо заявили, что россияне, осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков, заплатили штраф и получили разрешение суда на выезд из страны.

Суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Их обязали выплатить до 11 марта по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).

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