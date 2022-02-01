Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетят в Москву после уплаты штрафа

В посольстве России в Коломбо заявили, что россияне, осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков, заплатили штраф и получили разрешение суда на выезд из страны. Они покинут страну и отправятся в Москву 1 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера, 31 января, российские граждане заплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву», — рассказали в российской дипмиссии.

Ранее суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Их обязали выплатить до 11 марта по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).