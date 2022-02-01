Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетят в Москву после уплаты штрафа

Короткая ссылка
В посольстве России в Коломбо заявили, что россияне, осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков, заплатили штраф и получили разрешение суда на выезд из страны. Они покинут страну и отправятся в Москву 1 февраля.
Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетят в Москву после уплаты штрафа
  • © Фото из личного архива

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера, 31 января, российские граждане заплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву», — рассказали в российской дипмиссии.

Ранее суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Их обязали выплатить до 11 марта по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить