Осуждённые в Шри-Ланке за сбор жуков россияне вылетят в Москву после уплаты штрафа
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Вчера, 31 января, российские граждане заплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву», — рассказали в российской дипмиссии.
Ранее суд в Шри-Ланке приговорил к штрафам россиян, задержанных в 2020 году по обвинению в незаконном сборе и уничтожении жуков. Их обязали выплатить до 11 марта по 2,9 млн шри-ланкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей).