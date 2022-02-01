СК возбудил дело по факту травмирования женщины и двух детей из-за падения наледи в Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины и двух детей из-за падения на них наледи в Балашихе.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области. Дело возбуждено по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей. Также планируется назначить судебно-медицинскую экспертизу. Следствие намерено установить, какие меры приняли должностные лица для исключения подобных ситуаций. Ранее прокуратура Московской области сообщила, что сосулька упала на женщину и двух детей в возрасте пяти и восьми лет. Организована проверка.