Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку
- РИА Новости
«Провёл встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов в Telegram-канале.
Работа администрации города продолжается в штатном режиме, отметил он.
В октябре прошлого года Аксёнов объявил выговоры мэрам Бахчисарая и Евпатории Дмитрию Скобликову и Роману Тихончуку.
Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.