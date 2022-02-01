Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку

Мэр Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по итогам оценки своей деятельности и результатов работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Провёл встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Работа администрации города продолжается в штатном режиме, отметил он.

В октябре прошлого года Аксёнов объявил выговоры мэрам Бахчисарая и Евпатории Дмитрию Скобликову и Роману Тихончуку.

Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.