Аксёнов объявил выговор мэрам двух городов Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку.
Аксёнов объявил выговор мэрам двух городов Крыма
  • © Алексей Павлишак
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.

«Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное... Выговор главе администрации города Скобликову Дмитрию Сергеевичу. Выговор направить за моей подписью», — сказал Аксёнов на совещании в крымском правительстве.

Уточняется, что Тихончук, в свою очередь, допустил срыв сроков обустройства придомовых территорий.

«Роману Георгиевичу выговор направьте за срыв сроков. Сроки критичные», — отметил глава Крыма.

Ранее Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.

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