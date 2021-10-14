Аксёнов объявил выговор мэрам двух городов Крыма
- © Алексей Павлишак
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.
«Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное... Выговор главе администрации города Скобликову Дмитрию Сергеевичу. Выговор направить за моей подписью», — сказал Аксёнов на совещании в крымском правительстве.
Уточняется, что Тихончук, в свою очередь, допустил срыв сроков обустройства придомовых территорий.
«Роману Георгиевичу выговор направьте за срыв сроков. Сроки критичные», — отметил глава Крыма.
Ранее Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.