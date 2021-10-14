Аксёнов объявил выговор мэрам двух городов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил выговоры мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову и мэру Евпатории Роману Тихончуку.

Как сообщает РИА Новости, Скобликов получил выговор за плохую уборку города и состояние детских площадок, а Тихончук — за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов.

«Бахчисарай можно пешком обойти. Не должно быть никаких проблем с вывозом мусора. Состояние детских площадок отвратительное... Выговор главе администрации города Скобликову Дмитрию Сергеевичу. Выговор направить за моей подписью», — сказал Аксёнов на совещании в крымском правительстве.

Уточняется, что Тихончук, в свою очередь, допустил срыв сроков обустройства придомовых территорий.

«Роману Георгиевичу выговор направьте за срыв сроков. Сроки критичные», — отметил глава Крыма.

Ранее Аксёнов подписал указ о введении новых ограничений с целью недопущения распространения коронавируса в республике.