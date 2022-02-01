Инженер Степанов рассказал, что делать при падении лифта

Инженер Михаил Степанов, профессор Московского государственного строительного университета, рассказал, что делать в случае падения лифта.

«При скорости падения лифта, превышающей 15%, сработают так называемые ловители, то есть в течение некоторого времени лифт остановится. Здесь тоже не надо особо паниковать. Единственное: чтобы не было резкого удара по ногам, надо их согнуть», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, если человек застрял в лифте, то нужно связаться с диспетчером и не пытаться открыть дверь самостоятельно.

«Не надо прыгать. Надо спокойно ждать и не пытаться самому выйти из лифта. Это самая основная рекомендация. По закону в течение 30 минут вас должны освободить», — отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве.