Инженер Степанов рассказал, что делать при падении лифта
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«При скорости падения лифта, превышающей 15%, сработают так называемые ловители, то есть в течение некоторого времени лифт остановится. Здесь тоже не надо особо паниковать. Единственное: чтобы не было резкого удара по ногам, надо их согнуть», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, если человек застрял в лифте, то нужно связаться с диспетчером и не пытаться открыть дверь самостоятельно.
«Не надо прыгать. Надо спокойно ждать и не пытаться самому выйти из лифта. Это самая основная рекомендация. По закону в течение 30 минут вас должны освободить», — отметил Степанов.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве.