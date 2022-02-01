Эксперт Финансового университета Цыганов прокомментировал ситуацию с ценами на технику в России

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Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов прокомментировал ситуацию с ценами на технику.
Эксперт Финансового университета Цыганов прокомментировал ситуацию с ценами на технику в России
  • Legion-Media

«Техника дорожает, и связано это не только с волатильностью рубля, но и с инфляционными ожиданиями, заставившими жителей РФ приобретать более активно не только реально необходимые вещи, но и с упреждением и впрок», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, компьютеры и оргтехника часто используются дома для дистанционной работы и учёбы, что стимулирует спрос и, соответственно, формирует вместе с инфляцией тенденции к повышению цен на бытовую технику и электронику.

Как отметил Цыганов, при сохранении сложившейся ситуации и стабилизации курса рубля рост цен может составить 10—15% к лету.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль за ценообразованием позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.

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