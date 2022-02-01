В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель»

В Московской области начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель», куда планируется привлечь 30 педагогов в 2022 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Заявки будут приниматься до 15 апреля включительно», — заявила зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

К кандидатам имеется ряд требований, в частности они не могут быть старше 55 лет. Также необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

«Земские учителя» должны будут отработать в учреждении не менее пяти лет», — добавила Каклюгина.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».