Прокуратура начала проверку из-за пожара в международной школе Владивостока
- РИА Новости
«Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа», — отмечается в сообщении.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности районного прокурора.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в здании международной школы во Владивостоке.
На момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли на площади 1,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.