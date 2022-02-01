Прокуратура начала проверку из-за пожара в международной школе Владивостока

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Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в международной школе во Владивостоке. Об этом информирует прокуратура Приморского края.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в международной школе Владивостока
  • РИА Новости

«Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа», — отмечается в сообщении.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности районного прокурора.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в здании международной школы во Владивостоке. 

На момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли на площади 1,5 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.

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