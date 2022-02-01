Во Владивостоке в школе произошёл пожар площадью 1500 квадратных метров
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«Пожар произошёл в здании международной средней общеобразовательной школы на улице Горького», — заявили в МЧС.
Представитель спасательного ведомства рассказал, что на момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли на площади 1,5 тыс. кв. м.
К тушению возгорания привлечены 27 человек, задействовано восемь единиц техники.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.