Во Владивостоке в школе произошёл пожар площадью 1500 квадратных метров

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошёл в здании международной школы во Владивостоке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар произошёл в здании международной средней общеобразовательной школы на улице Горького», — заявили в МЧС.

Представитель спасательного ведомства рассказал, что на момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли на площади 1,5 тыс. кв. м.

К тушению возгорания привлечены 27 человек, задействовано восемь единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.