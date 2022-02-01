Во Владивостоке в школе произошёл пожар площадью 1500 квадратных метров

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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошёл в здании международной школы во Владивостоке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Во Владивостоке в школе произошёл пожар площадью 1500 квадратных метров
  • Gettyimages.ru

«Пожар произошёл в здании международной средней общеобразовательной школы на улице Горького», — заявили в МЧС.

Представитель спасательного ведомства рассказал, что на момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли на площади 1,5 тыс. кв. м.

К тушению возгорания привлечены 27 человек, задействовано восемь единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.

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