Внеплановые каникулы из-за COVID-19 для школьников Ленобласти пройдут с 7 по 20 февраля
- Legion-Media
«В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области», — говорится на странице правительства региона во «ВКонтакте».
Отмечается, что соответствующее распоряжение будет подписано губернатором в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Тульской области по рекомендации управления Роспотребнадзора в школах и учреждениях среднего профессионального образования объявили каникулы.