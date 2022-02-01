Внеплановые каникулы из-за COVID-19 для школьников Ленобласти пройдут с 7 по 20 февраля

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Правительство Ленинградской области заявило, что в регионе с 7 по 20 февраля пройдут внеплановые каникулы для школьников из-за коронавируса.
Внеплановые каникулы из-за COVID-19 для школьников Ленобласти пройдут с 7 по 20 февраля
  • Legion-Media

«В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области», — говорится на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Отмечается, что соответствующее распоряжение будет подписано губернатором в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Тульской области по рекомендации управления Роспотребнадзора в школах и учреждениях среднего профессионального образования объявили каникулы.

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